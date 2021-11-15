Энди Кэрролл стал игроком «Рединга»
20:24
Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Энди Кэрролл стал игроком «Рединга», сообщает сайт клуба.
32-летний форвард подписал контракт с клубом из чемпионшипа до середины января 2022 года.
Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл». Он покинул команду летом 2021 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.
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