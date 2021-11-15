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Энди Кэрролл стал игроком «Рединга»

20:24
Энди Кэрролл. Фото ФК «Рединг».
Энди Кэрролл. Фото ФК «Рединг».
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Энди Кэрролл стал игроком «Рединга», сообщает сайт клуба.

32-летний форвард подписал контракт с клубом из чемпионшипа до середины января 2022 года.

Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл». Он покинул команду летом 2021 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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