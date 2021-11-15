Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Ливерпуля» Энди Кэрролл стал игроком «Рединга», сообщает сайт клуба.

Welcome to Reading Football Club, Andy! ?



We are delighted to announce the signing of former-Newcastle United striker Andy Carroll, who signs on a short-term deal until mid-January.#WelcomeAndy | #Royals150 — Reading FC (@ReadingFC) November 15, 2021

32-летний форвард подписал контракт с клубом из чемпионшипа до середины января 2022 года.

Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл». Он покинул команду летом 2021 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.