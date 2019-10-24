Энди Кэрролл получил новую травму

Нападающий «Ньюкасла» Энди Кэрролл получил травму в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:1). 30-летний англичанин повредил мышцы паха, сообщает Sky Sports.

Напомним, что не так давно Кэрролл восстановился после травмы голеностопа, которая угрожала его карьере. Точные сроки восстановления игрока после нового повреждения пока неизвестны.

В текущем сезоне Кэрролл провел 4 матча в чемпионате Англии, ни разу не попав в стартовый состав «Ньюкасла».

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