Эмерик Лапорт не сыграет за «Манчестер Сити» этим летом

Защитник «Манчестер Сити» Эмериак Ляпорт может пропустить ближайшие матчи команды, он не сыграет за «горожан» летом, сообщает ESPN.

Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола рассказал, что футболист перенес операцию из-за проблем с коленом.

«Лапорт травмирован. У него была операция. В прошлом сезоне он провел последние несколько игр с травмой, он приложил невероятные усилия, но больше не мог этого делать. Если все пойдет хорошо, он вернется в сентябре», — сказал Гвардиола.

В минувшем сезоне 28-летний Ляпорт провел в составе «Манчестер Сити» 44 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами.