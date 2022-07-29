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«Король сыграет». Криштиану Роналду примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду написал в социальных сетях, что будет готов сыграть в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Встреча пройдет в воскресенье, 31 июля.

«Воскресенье, король сыграет», — написал 37-летний португалец.

Ранее стало известно, что он пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля).

Напомним, Роналду вернулся в «Ман Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

В прошлом сезоне Роналду провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

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ТБ 2.5

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2.40

ТБ 2.5

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Оренбург

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17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Райо Вальекано
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