«Король сыграет». Криштиану Роналду примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду написал в социальных сетях, что будет готов сыграть в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Встреча пройдет в воскресенье, 31 июля.
«Воскресенье, король сыграет», — написал 37-летний португалец.
Ранее стало известно, что он пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля).
Напомним, Роналду вернулся в «Ман Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
В прошлом сезоне Роналду провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.
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|0
|0
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4
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5
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6
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8
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
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11
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|0
|0
|0
|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
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|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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