«Король сыграет». Криштиану Роналду примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду написал в социальных сетях, что будет готов сыграть в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Встреча пройдет в воскресенье, 31 июля.

«Воскресенье, король сыграет», — написал 37-летний португалец.

Ранее стало известно, что он пропустит ближайшую товарищескую игру с «Атлетико» Мадрид (30 июля).

Напомним, Роналду вернулся в «Ман Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

В прошлом сезоне Роналду провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.