«Челси» договорился по условиям личного контракта с Фофана

«Челси» успешно завершил переговоры с защитником «Лестера» Уэсли Фофана по условиям личного контракта, сообщает Daily Mail.

«Kисы» готовы рассмотреть возможность продажи 21-летнего француза за сумму не ниже 70 миллионов фунтов стерлингов, при этом главный тренер команды Брендан Роджерс не хочет терять футболиста.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в августе 2021 года Фофана получил повреждение медиальной связки.