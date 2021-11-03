Эмери сомневается в целесообразности ухода из «Вильярреала» ради «Ньюкасла»
Унаи Эмери остается основным кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла». Стороны за последние 48 часов провели несколько телефонных переговоров, сообщает Sky Sports.
Однако у испанского специалиста в последний момент возникли определенные сомнения. Он не уверен в серьезности нового проекта и сомневается в целесообразности ухода из «Вильярреала» ради «Ньюкасла».
Испанец возглавляет «Вильярреал» с июля прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы по итогам сезона-2020/21. Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2023 года.
Предыдущим тренером англичан был Стив Брюс, который покинул команду в конце октября. После 10 туров «Ньюкасл» находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 4 очка.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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