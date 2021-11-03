Эмери сомневается в целесообразности ухода из «Вильярреала» ради «Ньюкасла»

Унаи Эмери остается основным кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла». Стороны за последние 48 часов провели несколько телефонных переговоров, сообщает Sky Sports.

Однако у испанского специалиста в последний момент возникли определенные сомнения. Он не уверен в серьезности нового проекта и сомневается в целесообразности ухода из «Вильярреала» ради «Ньюкасла».

Испанец возглавляет «Вильярреал» с июля прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы по итогам сезона-2020/21. Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2023 года.

Предыдущим тренером англичан был Стив Брюс, который покинул команду в конце октября. После 10 туров «Ньюкасл» находится на 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 4 очка.