Гвардиола: «Желаю Агуэро выздороветь, не важно, сколько времени это займет»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новость о том, что у бывшего форварда «горожан» Серхио Агуэро выявили сердечную аритмию.
«Я говорил с агентом Серхио. Это тяжелые новости для Агуэро и его семьи. Мы желаем ему восстановиться, неважно, сколько времени это займет. Нет ничего важнее здоровья. Серхио в хороших руках, да и сам он способен позаботиться о себе. Желаю ему, чтобы он выздоровел», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.
Агуэро покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента летом 2021 года и перешел в «Барселону». 30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании с «Алавесом» (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди. Позднее выяснилось, что у 33-летнего аргентинца сердечная аритмия, футболист пропустит три месяца.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032713--man-city-vs-club-brugge/
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