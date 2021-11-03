Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн решил остаться в лондонском клубе. Как сообщает The Sun это связано с назначением Антонио Конте на пост главного тренера.

28-летний футболист считает, что итальянский специалист может помочь команде побороться за трофеи.

2 ноября 52-летний Конте был объявлен главным тренером «Тоттенхэма». Как сообщается, в распоряжении специалиста есть трансферный фонд в 150 миллионов фунтов, это более 14 миллиардов рублей.

The Sun также информирует, что все игроки команды рады, что «Тоттенхэм» приобрел бывшего тренера «Челси» и миланского «Интера» после увольнения Нуну Эшпириту Санту.

Харри Кейн в сезоне-2021/22 чемпионата Англии сыграл 9 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.