Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн решил остаться в лондонском клубе. Как сообщает The Sun это связано с назначением Антонио Конте на пост главного тренера.
28-летний футболист считает, что итальянский специалист может помочь команде побороться за трофеи.
2 ноября 52-летний Конте был объявлен главным тренером «Тоттенхэма». Как сообщается, в распоряжении специалиста есть трансферный фонд в 150 миллионов фунтов, это более 14 миллиардов рублей.
The Sun также информирует, что все игроки команды рады, что «Тоттенхэм» приобрел бывшего тренера «Челси» и миланского «Интера» после увольнения Нуну Эшпириту Санту.
Харри Кейн в сезоне-2021/22 чемпионата Англии сыграл 9 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю