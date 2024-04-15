Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Арсеналом» в матче АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в матче 33-го тура АПЛ.

«Сегодняшняя игра была образцовой, прежде всего, в обороне. Мы старались действовать компактно. Это была более или менее первая идея, которая пришла нам в голову. Сначала это было похоже на попытку выиграть время с мячом. Во втором тайме мы действовали лучше и навязали свою игру», — приводит слова Эмери BBC.

«Арсенал» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата и с 71 очком располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты потерпела первое поражение за последние девять игр во всех турнирах.

«Астон Вилла» набрала 63 балла и идет на четвертой позиции в чемпионате Англии.