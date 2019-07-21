Эмери хочет видеть в "Арсенале" четырех новичков

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что клуб не будет торопиться с трансферами. При этом он рассчитывает подписать четырех игроков.

– Я сохраняю спокойствие и терпение, потому что мы хотим выбрать наилучшее решение, – цитирует Sky Sports Эмери. – Некоторые футболисты очень дорогие. Мы выбираем. Не хотим сейчас снижать уровень требований. Мы ждем. У нас есть уже хорошие игроки, отличная молодежь. Мы знаем, что они могут прогрессировать. Я хочу подписать до четырех новичков, но только если мы будем уверены, что они усилят команду.