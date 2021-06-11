Экс-защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз продолжит карьеру в «Уотфорде»
21:30
Экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз продолжит карьеру в «Уотфорде», сообщает The Athletic.
По информации источника, 30-летний футболист на правах свободного агента согласился присоединиться к «шершням», которые вернулись в АПЛ. В 2009 году Роуз выступал за «Уотфорд» на правах аренды и провел за клуб 7 матчей.
Роуз перешел в «Тоттенхэм» летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе «шпор» 11 января 2020 года в игре против «Ливерпуля» (0:1). В сезоне-2020/21 Роуз ни разу не сыграл за основную команду «Тоттенхэма».
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/danny-rose-watford-transfer-tottenham/WIQYPmIUppWY
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