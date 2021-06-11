Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Экс-защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз продолжит карьеру в «Уотфорде»

21:30
Теги:

Экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз продолжит карьеру в «Уотфорде», сообщает The Athletic.

По информации источника, 30-летний футболист на правах свободного агента согласился присоединиться к «шершням», которые вернулись в АПЛ. В 2009 году Роуз выступал за «Уотфорд» на правах аренды и провел за клуб 7 матчей.

Роуз перешел в «Тоттенхэм» летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе «шпор» 11 января 2020 года в игре против «Ливерпуля» (0:1). В сезоне-2020/21 Роуз ни разу не сыграл за основную команду «Тоттенхэма».

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/danny-rose-watford-transfer-tottenham/WIQYPmIUppWY

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Италия: смотреть трансляцию матча открытия Евро-2020
УЕФА будет проверять форму сборной Украины перед каждым матчем — слоган «героям слава» должен быть прикрыт
Президент УАФ заявил, что лозунг «Героям слава» останется на форме сборной Украины
Турция — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд