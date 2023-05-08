Крауч — об ошибках де Хеа: «Он совершает их в важных матчах»

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Питер Крауч прокомментировал грубую ошибку вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в матче 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

Испанский голкипер пропустил после несильного удара хавбека «молотобойцев» Саида Бенрахма.

«Это странная ошибка, он пропускает мячи после таких ошибок, являясь вратарем с наибольшим количеством сухих матчей в лиге. Такие вещи не помогают, когда ты хочешь продлить контракт. Он столько времени считался топ-вратарем, а сейчас совершает глупые ошибки в важных матчах», — цитирует Крауча BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» с 63 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 15-й строчке (37).