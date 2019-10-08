Экс-игрок «МЮ» считает, что клубу нужно потратить 300 миллионов на трансферы и купить Кейна

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп считает, что клубу нужно потратить на трансферы порядка 300 миллионов фунтов. Приоритетной задачей он назвал покупку центрфорварда уровня Харри Кейна.

— Три последних тренера, три разных подхода, и ни один не сработал, — цитирует Talksport Шарпа. — Так что думаю, дело тут не только в тренерах. Нужно обратить внимание на того, кто руководит клубом.

Думаю, «МЮ» нужно потратить на покупки не меньше 300 миллионов фунтов. Им нужен кто-то вроде Харри Кейна, которого можно купить за 200-220 миллионов. Форвард, который будет забивать не меньше 25 голов за сезон, стоит недешево.

После 8 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в чемпионате. Это худший старт за последние 30 лет.