«Его невозможно заменить. Он один из лучших в мире». Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон высказался о будущем Салаха

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон считает, что нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах вписался бы в игру «Барселоны».

«Для начала, его невозможно заменить, если только вам не повезет. Он один из лучших игроков в мире. Такие появляются нечасто. Он забивает голы ради удовольствия, а таких игроков, как мы знаем, найти сложно. Является ли «Барселона» привлекательным местом для Салаха? Да, определенно, для его возраста. Он выиграл все, что только можно было выиграть. Он был очеьн успешным», — цитирует Джонсона compare.bet.

Текущее соглашение 29-летнего египтянина рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.