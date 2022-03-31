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Сегодня, 15:26

«Его невозможно заменить. Он один из лучших в мире». Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон высказался о будущем Салаха

Глен Джонсон считает «Барселону» привлекательным местом для Салаха
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Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон считает, что нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах вписался бы в игру «Барселоны».

«Для начала, его невозможно заменить, если только вам не повезет. Он один из лучших игроков в мире. Такие появляются нечасто. Он забивает голы ради удовольствия, а таких игроков, как мы знаем, найти сложно. Является ли «Барселона» привлекательным местом для Салаха? Да, определенно, для его возраста. Он выиграл все, что только можно было выиграть. Он был очеьн успешным», — цитирует Джонсона compare.bet.

Текущее соглашение 29-летнего египтянина рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://www.compare.bet/news/glen-johnson-exclusive-liverpool-need-gerrard-like-bellingham
Мохамед Салах
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
Глен Джонсон
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 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
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Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
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Тоттенхэм – Ньюкасл
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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