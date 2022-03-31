Бруну Фернандеш и «МЮ» договорились о новом контракте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продолжит играть в составе английского клуба, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны договорились о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Сообщалось, что португалец будет получать в «МЮ» 14-15 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей в АПЛ, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.