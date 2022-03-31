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Сегодня, 11:48

Бруну Фернандеш и «МЮ» договорились о новом контракте

Фернандеш и «МЮ» согласовали условия нового контракта
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продолжит играть в составе английского клуба, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны договорились о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Сообщалось, что португалец будет получать в «МЮ» 14-15 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей в АПЛ, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
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Челси – Брентфорд
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2.04 19:30
МЮ – Лестер
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Вест Хэм – Эвертон
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3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
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