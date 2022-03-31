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Сегодня, 17:26

«Они качаются по ветру и ветер дует в сторону тен Хага». Невилл — о том, кто возглавит «МЮ»

Невилл считает кандидатуру тен Хага лучшей для «Манчестер Юнайтед»
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл высказался о том, кто вероятнее всего возглавит манкунианцев в следующем сезоне.

Невилл считает, что главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника может заменить нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Думаю, у меня есть слабость к Почеттино, потому что я видел, как он работает вблизи. Я провел неделю в «Тоттенхэме» пять или шесть лет назад, когда он был там, и это было невероятно с точки зрения работы, которую он делал, тренерская работа была фантастической.

Но вы посмотрите на количество положительных мнений о тен Хаге, их огромное количество. «Манчестер Юнайтед» качаются по ветру и ветер дует в сторону тен Хага, поэтому я думаю, что они пойдут с ним», — цитирует Невилла The Overlap.

В сезоне-2021/22 чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 50 очков после 29 туров. На пятом месте расположился «Тоттенхэм», имеющий 51 очко. «Арсенал», идущий на четвертом месте в зоне Лиги чемпионов, набрал 54 очка и имеет матч в запасе.

Эрик тен Хаг дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с «Аяксом». В текущем сезоне амстердамцы лидируют в Эредивизии, с 66 очками после 27 туров.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MHzmOz9RwCs&ab_channel=TheOverlap
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
Гэри Невилл
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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