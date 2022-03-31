Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл высказался о том, кто вероятнее всего возглавит манкунианцев в следующем сезоне.

Невилл считает, что главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника может заменить нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Думаю, у меня есть слабость к Почеттино, потому что я видел, как он работает вблизи. Я провел неделю в «Тоттенхэме» пять или шесть лет назад, когда он был там, и это было невероятно с точки зрения работы, которую он делал, тренерская работа была фантастической.

Но вы посмотрите на количество положительных мнений о тен Хаге, их огромное количество. «Манчестер Юнайтед» качаются по ветру и ветер дует в сторону тен Хага, поэтому я думаю, что они пойдут с ним», — цитирует Невилла The Overlap.

В сезоне-2021/22 чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 50 очков после 29 туров. На пятом месте расположился «Тоттенхэм», имеющий 51 очко. «Арсенал», идущий на четвертом месте в зоне Лиги чемпионов, набрал 54 очка и имеет матч в запасе.

Эрик тен Хаг дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с «Аяксом». В текущем сезоне амстердамцы лидируют в Эредивизии, с 66 очками после 27 туров.