Киоун назвал главную причину неудач «Ливерпуля» в этом сезоне

Экс-игрок «Эвертона», «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун назвал главную причиную неудач «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль» долгое время добивался огромных успехов благодаря высокому прессингу, но сейчас команда занимает лишь десятое место в премьер-лиге по возвратам владения в чужой трети поля — это одна из главных причин неудач.

В последнем матче против «Эвертона» ситуация изменилась: Клопп понял, что Нуньесу с его работоспособностью лучше играть слева, и это принесло пользу», — цитирует Киоуна Daily Mail.

«Ливерпуль» с 32 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 18 февраля, команда Юргена Клоппа сыграет в гостях с «Ньюкаслом».