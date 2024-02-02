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Сегодня, 14:07

Источник: Лингард продолжит карьеру в «Сеуле»

Руслан Минаев
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Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард подпишет двухлетний контракт с клубом «Сеул», сообщает BBC.

31-летний англичанин находится в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест».

До этого футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».

Также на его счету 6 голов в 32 матчах за сборную Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 6 миллионов евро.

Джесси Лингард
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 15 6 1 51-19 51
2
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
3
 Арсенал 22 14 4 4 44-21 46
4
 Тоттенхэм 22 13 4 5 47-33 43
5
 Астон Вилла 22 13 4 5 44-30 43
6
 Вест Хэм 22 10 6 6 36-33 36
7
 МЮ 22 11 2 9 28-32 35
8
 Ньюкасл 22 10 2 10 44-33 32
9
 Брайтон 22 8 8 6 38-37 32
10
 Челси 22 9 4 9 36-35 31
11
 Вулверхэмптон 22 8 5 9 33-35 29
12
 Борнмут 21 7 5 9 29-40 26
13
 Фулхэм 22 7 4 11 28-36 25
14
 Кр. Пэлас 22 6 6 10 25-36 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 22 5 5 12 27-40 20
17
 Лутон Таун 21 5 4 12 28-38 19
18
 Эвертон 22 8 4 10 24-28 18
19
 Бернли 22 3 3 16 22-45 12
20
 Шеффилд Юн. 22 2 4 16 19-54 10
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3.02 15:30
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
3.02 18:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
3.02 18:00
Бернли – Фулхэм
 - : -
3.02 18:00
Ньюкасл – Лутон Таун
 - : -
3.02 20:30
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
 - : -
4.02 17:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
4.02 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
4.02 17:00
МЮ – Вест Хэм
 - : -
4.02 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
5.02 23:00
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 18 1 7
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Родри

Манчестер Сити

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