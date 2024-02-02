Источник: Лингард продолжит карьеру в «Сеуле»
Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард подпишет двухлетний контракт с клубом «Сеул», сообщает BBC.
31-летний англичанин находится в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда завершился его контракт с «Ноттингем Форест».
До этого футболист выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».
Также на его счету 6 голов в 32 матчах за сборную Англии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 6 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51-19
|51
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|4
|3
|51-24
|46
|
3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44-21
|46
|
4
|Тоттенхэм
|22
|13
|4
|5
|47-33
|43
|
5
|Астон Вилла
|22
|13
|4
|5
|44-30
|43
|
6
|Вест Хэм
|22
|10
|6
|6
|36-33
|36
|
7
|МЮ
|22
|11
|2
|9
|28-32
|35
|
8
|Ньюкасл
|22
|10
|2
|10
|44-33
|32
|
9
|Брайтон
|22
|8
|8
|6
|38-37
|32
|
10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36-35
|31
|
11
|Вулверхэмптон
|22
|8
|5
|9
|33-35
|29
|
12
|Борнмут
|21
|7
|5
|9
|29-40
|26
|
13
|Фулхэм
|22
|7
|4
|11
|28-36
|25
|
14
|Кр. Пэлас
|22
|6
|6
|10
|25-36
|24
|
15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31-36
|22
|
16
|Нот. Форест
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
17
|Лутон Таун
|21
|5
|4
|12
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|8
|4
|10
|24-28
|18
|
19
|Бернли
|22
|3
|3
|16
|22-45
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|22
|2
|4
|16
|19-54
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|15:30
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
|3.02
|18:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.02
|18:00
|
Бернли – Фулхэм
|- : -
|3.02
|18:00
|
Ньюкасл – Лутон Таун
|- : -
|3.02
|20:30
|
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
|- : -
|4.02
|17:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|4.02
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|4.02
|17:00
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|4.02
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|5.02
|23:00
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|18
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|18
|1
|7
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