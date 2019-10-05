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Джо Коул: «Тоттенхэм» развалился как команда, пришло время перемен»

18:07
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Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул считает, что Маурисио Покеттино нужно задуматься об уходе с поста тренера «Тоттенхэма».

— «Тоттенхэм» выглядел ужасно, они играли без желания и страсти, - приводит слова Коула The Sun. - Покеттино выглядел отстранным на скамейке запасных, и я думаю, что это — конец для этой команды и тренера. Они развалились как команда, пришло время перемен.

После разгрома от «Брайтона» (0:3) в матче 8-го тура чемпионата Англии, «Тоттенхэм» занимает 6 место в чемпионате Англии.

Брайтон & Хоув — Тоттенхэм Хотспур

 

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