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Джеррард заявил, что никогда не будет тренировать «Эвертон»

20:03
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Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс», Стивен Джеррард прокомментировал слухи о его возможном назначении в «Эвертон».

«Я был шокирован, что меня связывали с работой в «Эвертоне». Не знаю, откуда взялись данные слухи, но я бы не смог тренировать этот клуб. Меня не удивило, что Бенитес возглавил «ирисок». Он не родился в этом городе и не провел всю свою карьеру в «Ливерпуле», поэтому мы с ним находимся в разных положениях. К тому же, он неоднократно заявлял, что хочет вернуться в премьер-лигу», — цитирует Джеррарда ESPN.

Напомним, что англичанин выступал за «Ливерпуль» на протяжении 17 лет. В 2018 году он возглавил шотландский «Рейнджерс» и сумел привести команду к чемпионскому титулу, прервав десятилетнюю гегемонию «Селтика».

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Иван Шитик все материалы автора

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