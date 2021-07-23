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«Челси» прервал сбор в Ирландии из-за подозрения на коронавирус у игрока

21:47
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«Челси» прервал предсезонный сбор в Ирландии из-за возможного заражения одного из футболистов команды коронавирусом, сообщает The Athletic.

Имя заболевшего не сообщается.

По данным источника, один из тестов футболистов дал положительный результат, после чего он был помещен на самоизоляцию. Именно поэтому вчера, 22 июля, «Челси» не смог провести контрольный матч против ирландского «Дроэда Юнайтед» и решили досрочно вернуться в Лондон.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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