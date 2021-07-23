Погба может отказаться продлевать контракт с «МЮ»
19:53
Полузащитник Поль Погба думает о том, чтобы отказать «МЮ» в продлении контракта, сообщает Sky Sports.
По данным источника, переговоры между футболистом и клубом не привели к результатам. Теперь «МЮ» думает о том, чтобы продать француза или досрочно разорвать контракт.
Сообщалось, что игрок может перейти в «ПСЖ». Ранее появилась информация, что французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.
В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.
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