Погба может отказаться продлевать контракт с «МЮ»

Полузащитник Поль Погба думает о том, чтобы отказать «МЮ» в продлении контракта, сообщает Sky Sports.

По данным источника, переговоры между футболистом и клубом не привели к результатам. Теперь «МЮ» думает о том, чтобы продать француза или досрочно разорвать контракт.

Сообщалось, что игрок может перейти в «ПСЖ». Ранее появилась информация, что французский клуб уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

В прошлом сезоне АПЛ Погба провел 26 матчей, забил три мяча и сделал пять результативных передач.