Джеррард сформировал тренерский штаб «Астон Виллы»
Стивен Джеррард сформировал тренерский штаб «Астон Виллы», сообщается на официальном сайте клуба.
В него вошли Гари Макаллистер и Майкл Бил— помощник и главного тренера, Том Калшоу — тренер, Скотт Мэйсон — ведущий аналитик, и Джордан Милс — руководитель отдела физподготовки.
Макаллистер работал вместе с Джеррардом в «Рейнджерс», а также играл с ним в «Ливерпуле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.avfc.co.uk/news/2021/november/13/villa-confirm-backroom-staff/
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