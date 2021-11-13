Брендан Роджерс основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс является фаворитом на замену Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Sun, в октябре в шорт-листе руководителей «красных дьяволов» также были Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг.
Однако Конте в итоге возглавил «Тоттенхэм», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в «МЮ».
По информации источника, руководители английского клуба уверены, что смогут переманить Роджерса из «Лестера».
«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 17 очков.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16720530/brendan-rodgers-emerges-as-man-utds-no1-candidate-to-replace-solskjaer-as-ex-liverpool-boss-tops-four-man-shortlist/
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