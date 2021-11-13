Брендан Роджерс основной кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс является фаворитом на замену Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, в октябре в шорт-листе руководителей «красных дьяволов» также были Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хаг.

Однако Конте в итоге возглавил «Тоттенхэм», а Зидан и тен Хаг не заинтересованы в работе в «МЮ».

По информации источника, руководители английского клуба уверены, что смогут переманить Роджерса из «Лестера».

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 17 очков.