Джеррард хочет подписать в «Астон Виллу» двух игроков, с которыми работал в «Рейнджерс»
Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард хочет подписать двух игроков, с которыми работал в «Рейнджерс», сообщает Daily Record.
По информации источника, 41-летний англичанин намерен убедить клуб купить полузащитника Глена Камару и нападающего Райана Кента, выступающих за шотландскую команду.
Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября, до этого он 3 года работал в «Рейнджерс».
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Дополнительная информация:
https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/glen-kamara-aston-villa-transfer-25446084
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