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Двум мужчинам предъявлены обвинения в убийстве английского футболиста

13:09

Двум мужчинам предъявлены официальные обвинения в убийстве английского футболиста Джордана Синнотта, сообщает Mirror. 21-летний Кэмерон Мэттьюз и 22-летний Кай Денован обвиняются в драке, нанесении вреда здоровью и непредумышленном убийстве. Еще один, 21-летний Шон Николсон, обвиняется только в драке.

Все трое предстанут перед судом в среду.

25-летний Синнотт играл за любительский клуб «Мэтлок Таун». 27 января он был обнаружен на площади в городе Рэтфорд. Игрока доставили в больницу, где он скончался от ран.

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