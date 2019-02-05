Друг Салы обвинил его агента в гибели футболиста

Максимилиано Дуарте, друг погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы, в интервью Marca обвинил в гибели игрока его агента Вилли Маккея.

- За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что в этой ситуации есть виновник, - сказал Дуарте. - Эмилиано никогда бы не решил сесть в тот самолет. Он был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и такие вещи входят в его обязанности.

4 февраля спасатели обнаружили под водой обломки самолета, на котором летел Сала, а также, тело одного из людей, находившихся на борту.