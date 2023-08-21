Доку согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»

Вингер «Ренна» Жереми Доку согласовал условия контракта с «Манчестер Сити», сообщает журналист Le Parisien Бенджамин Куарес.

По информации источника, английский клуб хочет подписать 21-летнего бельгийца на замену полузащитника Рияда Мареза, который перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Теперь сами клубы должны согласовать сумму трансфера.

Ранее сообщалось, что «Ренн» хочет за Доку 55 миллионов евро. Переговоры между «Манчестер Сити» и «Ренном» продолжатся на этой неделе.

В нынешнем сезоне Доку провел два матча за «Ренн» и забил один мяч.