Для регистрации Зе Луиша в АПЛ «Тоттенхэму» специальное разрешение. И вот почему

Для регистрации в АПЛ арендованного у «Бенфики» нападающего Зе Луиша «Тоттенхэму» понадобится специальное разрешение, cообщает Record.

У формарда нет паспорта гражданина Евросоюза. Также он может выполнить условие о наличии 75 процентов матчей, cыгранных за свою национальную сборную за последние два года, при том, что команда за этот период в рейтинге ФИФА должна иметь среднюю позицию не ниже 50-й. Сборная Кабо-Верде занимает 75-е место в рейтинге ФИФА, а сам Зе Луиш возобновил выступления за команду только с прошлого года после двухлетнего перерыва.

Английский клуб вправе подать апелляцию и дело Зе Луиша будет рассмотрено в специальном порядке.