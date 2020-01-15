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Для регистрации Зе Луиша в АПЛ «Тоттенхэму» специальное разрешение. И вот почему

12:16
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Для регистрации в АПЛ арендованного у «Бенфики» нападающего Зе Луиша «Тоттенхэму» понадобится специальное разрешение, cообщает Record.

У формарда нет паспорта гражданина Евросоюза. Также он может выполнить условие о наличии 75 процентов матчей, cыгранных за свою национальную сборную за последние два года, при том, что команда за этот период в рейтинге ФИФА должна иметь среднюю позицию не ниже 50-й. Сборная Кабо-Верде занимает 75-е место в рейтинге ФИФА, а сам Зе Луиш возобновил выступления за команду только с прошлого года после двухлетнего перерыва.

Английский клуб вправе подать апелляцию и дело Зе Луиша будет рассмотрено в специальном порядке.

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