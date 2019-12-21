Директор «Эвертона»: «Анчелотти идеальный выбор для нас»

Футбольный директор «Эвертона» Марсель Брандс прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. По его словам, этот специалист был идеальным выбором для клуба.

— После тщательного процесса выбора, проведенного нашим руководством, мы рады приветствовать Анчелотти в «Эвертоне», — цитирует официальный сайт клуба Брандса. — Это один из лучших тренеров в мировом футболе, признанный победитель, который добивался успеха во всех ведущих европейских лигах. Он идеальный выбор для нас. Анчелотти придерживается наших идей развития клуба. Мы уверены, что его энтузиазм вкупе с опытом и знаниями приведет нас к успеху. Это был единодушный выбор всех руководителей «Эвертона». Анчелотти доказывал не раз, что может приносить трофеи. Мы разделяем волнение болельщиков в связи с грядущими перспективами.