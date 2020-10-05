Динияр Билялетдинов: «Эвертон» нацелен на трофеи. Для этого приглашали Анчелотти»

Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал удачный старт бывшего клуба в АПЛ, где после 4 туров команда Карло Анчелотти идёт на первом месте, не потеряв ни одного очка.

— Конечно, приятно, что бывший клуб идет на первом месте, — сказал Билялетдинов «СЭ». — «Эвертон» давно ничего не выигрывал, боссы клуба явно нацелены на трофеи. Поэтому пригласили Анчелотти, который во всех клубах добивался серьезных результатов, для этого его и брали. И усиления в виде того же Хамеса должны сработать.

— «Эвертон» может повторить судьбу «Лестера» сезона 2015/2016?

— О чемпионстве пока рано говорить, но за Лигу чемпионов точно побадаются. Хороший старт — уже небольшое психологическое преимущество над соперниками. Тем более конкуренты: посмотрите, что происходит с другими топ-клубами. «Ливерпуль» пропускает семь (речь о матче с «Астон Виллой», 2:7. — Прим. «СЭ»), дает не самой сильной команде создавать огромное количество опасных моментов у своих ворот.

У «Манчестер Сити» тоже не все в порядке — видимо, пока идеи Гвардиолы дают сбой. (Константин Колмаков)