Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд, арестованный по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, арестованный по подозрению в изнасиловании, выпущен под залог, сообщает The Telegraph.

По информации источника, полиция Большого Манчестера освободила 20-летнего нападающего сегодня, 2 февраля.

30 января нападающего арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок.

В нынешнем сезоне Гринвуд забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Юнайтед».