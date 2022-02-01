«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по ситуации с нападающим Гринвудом

«Манчестер Юнайтед» выступил с очередным заявлением по ситуации с нападающим Мэйсоном Гринвудом.

«Манчестер Юнайтед» вновь заявляет о своем решительном осуждении насилия любого рода. Как сообщалось ранее, Мэйсон Гринвуд не будет тренироваться и играть за клуб до дальнейшего уведомления», — приводит заявление пресс-службы «красных дьяволов» журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Футболист попал в скандал после того, как его девушка обвинила в попытке изнасилования и домашнем насилии, после чего полиция взяла его под арест.