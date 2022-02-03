Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:59

Лингард не покинул «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с Гринвудом

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему полузащитник Джесси Лингард не перешел в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«В понедельник вечером совет директоров сообщил мне, что они предпочли бы, чтобы Лингард остался. Из-за Гринвуда и из-за того, что не было соглашения ни с одним клубом», — приводит слова Рангника Mundo Deportivo.

30 января нападающего арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок, а также убрал из магазинов футболки с его именем.

31 января Sky Sport сообщал, что Рангник дал свое согласие на уход Лингарда.

Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «МЮ».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/20220201/1001744212/mercado-fichajes-directo-ultima-hora-traspasos-cesiones-rumores-vivo.html
Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Девушка Гринвуда выступила с заявлением по поводу ситуации с форвардом «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости