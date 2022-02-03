Лингард не покинул «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему полузащитник Джесси Лингард не перешел в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«В понедельник вечером совет директоров сообщил мне, что они предпочли бы, чтобы Лингард остался. Из-за Гринвуда и из-за того, что не было соглашения ни с одним клубом», — приводит слова Рангника Mundo Deportivo.

30 января нападающего арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев в Instagram. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок, а также убрал из магазинов футболки с его именем.

31 января Sky Sport сообщал, что Рангник дал свое согласие на уход Лингарда.

Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «МЮ».