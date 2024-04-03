Мойес: «Ничья — справедливый результат»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Да, я бы согласился на ничью, если бы меня спросили перед матчем, потому что «Тоттенхэм» — действительно хорошая команда. Все знают стиль «Тоттенхэма». Нам самим пришлось внести некоторые изменения, чтобы противостоять «шпорам». «Вест Хэм» проделал хорошую работу. Надо отдать должное парням. Мы представляли угрозу для соперника, сделав много хороших вещей.
Я искренне считал, что сегодня мы не заслуживаем поражения. Возможно, ничья — справедливый результат. Я уверен, что после того, как мы играли на выходных, если посмотреть, как сегодня проявили себя, мы выглядели гораздо более организованными", — цитирует BBC Мойеса.
«Тоттенхэм» с 57 очками идет на 5-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» (45 очков) занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|- : -
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|- : -
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7