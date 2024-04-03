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Сегодня, 02:44

Мойес: «Ничья — справедливый результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Да, я бы согласился на ничью, если бы меня спросили перед матчем, потому что «Тоттенхэм» — действительно хорошая команда. Все знают стиль «Тоттенхэма». Нам самим пришлось внести некоторые изменения, чтобы противостоять «шпорам». «Вест Хэм» проделал хорошую работу. Надо отдать должное парням. Мы представляли угрозу для соперника, сделав много хороших вещей.

Я искренне считал, что сегодня мы не заслуживаем поражения. Возможно, ничья — справедливый результат. Я уверен, что после того, как мы играли на выходных, если посмотреть, как сегодня проявили себя, мы выглядели гораздо более организованными", — цитирует BBC Мойеса.

«Тоттенхэм» с 57 очками идет на 5-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» (45 очков) занимает 7-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Дэвид Мойес
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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
11
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 - : -
4.04 22:15
Челси – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 26 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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