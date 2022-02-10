Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса назвал справедливой ничьюй с «Астон Виллой» (3:3) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Это была спорная игра. Доминирование чередовалось с моментами то у одной, то у другой команды, а затем и наоборот. Не могу сказать, когда нам удалось взять игру под контроль, но некоторые вещи мы не смогли делать на протяжении всего матча, поэтому игра стала несбалансированной.

Это было сложно, но в конце первого тайма мы получили стимул, который приблизил нас. Во втором тайме мы постепенно наиграли на ничью. Это справедливый результат", — цитирует BBC Бьелсу.