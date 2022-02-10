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Сегодня, 03:27

«Это была спорная игра». Бьелса — о ничьей с «Астон Виллой» Джеррарда

Бьелса прокомментировал ничью с «Астон Виллой»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса назвал справедливой ничьюй с «Астон Виллой» (3:3) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Это была спорная игра. Доминирование чередовалось с моментами то у одной, то у другой команды, а затем и наоборот. Не могу сказать, когда нам удалось взять игру под контроль, но некоторые вещи мы не смогли делать на протяжении всего матча, поэтому игра стала несбалансированной.

Это было сложно, но в конце первого тайма мы получили стимул, который приблизил нас. Во втором тайме мы постепенно наиграли на ничью. Это справедливый результат", — цитирует BBC Бьелсу.

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2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
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 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
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 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
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 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
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 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
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 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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