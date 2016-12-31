04:41 31 декабря 2016 | ФУТБОЛ — Англия

Депай попросил Моуринью отпустить его из "МЮ"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай попросил главного тренера команды Жозе Моуринью отпустить его в другой клуб, информирует The Sun. В этом сезоне 22-летний голландец провел на поле всего 20 минут. Ранее появлялась информация, что "Эвертон" является наиболее вероятным претендентом на покупку игрока. Депай перешел в "МЮ" из ПСВ летом 2015 года за 25 миллионов фунтов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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smit541

эх...помню, какие он пафосные речи толкал, когда получил 7й номер...мол: не посрамлю честь этого номера...

12:04 31 декабря 2016

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