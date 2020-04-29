Демба Ба: «Думал, что скорее Терри возглавит Челси, а не Лэмпард»

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба поделился мнением о работе главного тренера «синих» Фрэнке Лэмпарде, с которым сенегалец вместе выступал за лондонскую команду.

— Я думал, что скорее Терри возглавит «Челси», нежели Лэмпард, — приводит Tribalfootball слова Ба. — Тем не менее, когда я увидел, какую работу Фрэнк проделал в «Дерби», я был впечатлен. Общался с Гаэлем Клиши, с которым мы вместе играем за «Истанбул». Он сказал, что сразу понял, что из Лэмпарда получится отличный тренер, когда Фрэнк пришел к ним в «Ман Сити». Я вижу, как Фрэнк помогает молодым и придает им уверенности в своих силах. Не удивлен, что молодежь «Челси» так сильно выступает, ведь Лэмпард действительно хорош в своем деле.