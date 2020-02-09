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Деле Алли обвинили в расизме. Все из-за шуток о коронавирусе

15:27
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли пошутил о коронавирусе, после чего его обвинили в расизме. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Star, Алли опубликовал видео в Snapchat. Англичанин шутил о вирусе, что многие сочли обидным. На видео он говорит: «Корона чтооооо? (Corona whatttttt — Прим. «СЭ»). Пожалуйста, слушайте со звуком. На фоне слышен разговор людей с предположительно китайским акцентом.

Также он опубликовал видео с неизвестным азиатом, показал в кадре антисептик и сделал такую подпись: «Этому вирусу нужно быть быстрее, чтоб догнать меня». После этого многие стали обвинять его в расизме.

В итоге футболист извинился за свое поведение. «Приношу самые искренние извинения. Я не хотел никого обидеть».

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