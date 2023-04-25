«Манчестер Юнайтед» хочет сделать Рэшфорда и Кейна самыми высокооплачиваемыми игроками

«Манчестер Юнайтед» готов предложить большие деньги нападающему команды Маркусу Рэшфорду и форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

Как сообщает The Sun, «МЮ» сократит зарплату голкиперу Давиду де Хеа. Вратарь сейчас является самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой 375 тысяч фунтов стерлингов (424 тысячи евро) в неделю, но 32-летний игрок, у которого летом заканчивается контракт, снизит свою зарплату после получения нового предложения в 200 тысяч фунтов стерлингов (226 тысяч евро).

У 25-летнего Рэшфорда осталось чуть больше 12 месяцев до окончания контракта, и «красные дьяволы» пытаются заключить с ним новое соглашение, увеличив его зарплату с 200 тысяч до 300 тысяч фунтов в неделю (339 тысяч евро).

По данным источника, Кейн зарабатывает в «Тоттенхэме» 200 тысяч фунтов в неделю, но «МЮ» предлагает ему зарплату на 100 тысяч фунтов больше.

Ранее сообщалось, что «шпоры» не собираются рассматривать предложения по Кейну менее 95 миллионов евро.