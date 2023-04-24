«Челси» вступил в финальную стадию переговоров с Почеттино

Экс-тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино близок к тому, чтобы возглавить «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, переговоры лондонцев с аргентинским специалистом уже вступили в финальную стадию.

Последним местом работы Почеттино был «ПСЖ», который он покинул летом прошлого года. До этого специалист тренировал «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».