Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Вратарь Давид де Хеа сообщил 8 июля в соцсетях, что покидает «Манчестер Юнайтед». 32-летний испанский футболист ушел из английской команды в статусе свободного агента.
Контракт де Хеа с «МЮ» действовал до начала июля 2023-го. Голкипер выступал за «красных дьяволов» с 2011 года.
«Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет», — написал де Хеа в своем прощальном обращении в соцсетях.
Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. В общей сложности голкипер провел за английский клуб 545 матчей.
На его счету 8 трофеев с «МЮ»: золото АПЛ-2012/13, Кубок Англии-2015/16, два трофея Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победа в Лиге Европы-2016/17.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
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|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
|0
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|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -