Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:38

Де Хеа объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Давид де Хеа.
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

Вратарь Давид де Хеа сообщил 8 июля в соцсетях, что покидает «Манчестер Юнайтед». 32-летний испанский футболист ушел из английской команды в статусе свободного агента.

Контракт де Хеа с «МЮ» действовал до начала июля 2023-го. Голкипер выступал за «красных дьяволов» с 2011 года.

«Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новом окружении. Манчестер всегда будет в моем сердце, Манчестер сформировал меня и никогда не покинет», — написал де Хеа в своем прощальном обращении в соцсетях.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. В общей сложности голкипер провел за английский клуб 545 матчей.

На его счету 8 трофеев с «МЮ»: золото АПЛ-2012/13, Кубок Англии-2015/16, два трофея Кубка Английской футбольной лиги (2016/17, 2022/23), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и победа в Лиге Европы-2016/17.

Джон Терри вернулся в «Челси»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Давид Де Хеа
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
2
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Медина, Дзюба, Фернандес и еще 9 самых скандальных трансферов в России
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван де Бек летом может покинуть «МЮ»

Де Хеа написал трогательное письмо фанатам «МЮ»: «Всегда в моем сердце»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости