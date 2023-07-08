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Сегодня, 03:51

Терри вернулся в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джон Терри.
Фото Reuters

Бывший защитник «Челси» Джон Терри вернулся в лондонский клуб. 42-летний англичанин будет работать в академии.

«Я рад вернуться домой, работать в академии и продолжать свою роль в клубе», — написал Терри в социальной сети.

Последним местом работы экс-игрока сборной Англии был «Лестер», где он с апреля 2023 года был ассистентом Дина Смита.

В сезоне-2022/23 «Челси» занял 12-е место в чемпионате Англии. Впервые за 7 лет команда не сыграет в еврокубках.

Джон Терри
Футбол
ФК Челси
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