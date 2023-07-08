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Сегодня, 16:10

Ван де Бек летом может покинуть «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть команду этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист рассматривает варианты продолжения карьеры. «Ромы» в их числе нет. Ранее сообщалось, что римляне контактируют с хавбеком.

Действующий контракт 26-летнего Донни ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость нидерландца — 13 миллионов евро.

Донни ван де Бек
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
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