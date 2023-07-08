Ван де Бек летом может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть команду этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист рассматривает варианты продолжения карьеры. «Ромы» в их числе нет. Ранее сообщалось, что римляне контактируют с хавбеком.

Действующий контракт 26-летнего Донни ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость нидерландца — 13 миллионов евро.