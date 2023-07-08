Ван де Бек летом может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть команду этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, футболист рассматривает варианты продолжения карьеры. «Ромы» в их числе нет. Ранее сообщалось, что римляне контактируют с хавбеком.
Действующий контракт 26-летнего Донни ван де Бека с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость нидерландца — 13 миллионов евро.
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2
|Арсенал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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