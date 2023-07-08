Де Хеа написал трогательное письмо фанатам «МЮ»: «Всегда в моем сердце»
Голкипер Давид де Хеа опубликовал в соцсетях обращение к болельщикам и игрокам «Манчестер Юнайтед». 8 июля 32-летний испанский футболист объявил об уходе из клуба после 12 лет выступлений за команду.
«Хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь последних 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы защищать цвета этой команды, чтобы представлять этот крупнейший клуб в мире — это честь, которой удостаиваются лишь некоторые счастливчики.
Это был незабываемый и успешный период с тех пор, как я приехал сюда. Я не думал, что, покинув Мадрид маленьким мальчиком, мы добьемся того, что сделали вместе», — написал де Хеа.
Контракт вратаря с «МЮ» действовал до начала июля 2023-го. Де Хеа покинул команду на правах свободного агента. Испанец перешел в клуб АПЛ в 2011-м из «Атлетико» за 25 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -