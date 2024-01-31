Де Брейне обогнал Руни по количеству голевых передач в АПЛ, его опережают только два игрока

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне вошел в тройку лидеров по количеству голевых передач за всю историю АПЛ, сообщает Opta Sports.

32-летний бельгиец отдал голевой пас на Хулиана Альвареса в матче против «Бернли» в 22-м туре АПЛ.

Эта голевая передача стала для Де Брейне 104-й в АПЛ. Он обогнал экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который остановился на 103 голевых передачах.

Теперь полузащитника «горожан» опережают только экс-игрок «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас (111 голевых передач) и бывший полузащитник «МЮ» Райан Гиггз (162).