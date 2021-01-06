Де Брейне недоволен контрактным предложением «Манчестер Сити». Клуб пытается сократить игроку зарплату

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне остался недоволен переговорами с клубом по поводу нового контракта, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.

По данным источника, «горожане» предложили бельгийцу зарплату меньше, чем сейчас. Такое решение обусловлено тем, что «Манчестер Сити» надеется пригласить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Де Брейне был раздражен таким решением клуба.

Контракт 29-летнего бельгийца с «Сити» рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что полузащитник хочет небольшую прибавку к зарплате. В этом сезоне он провел 14 матчей, забив 3 гола и сделав 8 результативных передач.