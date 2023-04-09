Де Брейне: «Если бы я попробовал повторить удар Холанна, то попал бы в больницу!»

Игрок «Манчестер Сити» Кевин де Брейне оценил игру Эрлина Холанна в матче АПЛ с «Саутгемптонгом» (4:1).

«Его второй гол — просто шедевр! Клянусь, я бы угодил на больничную койку, попробуй повторить такой удар. Холанн рад быть в нашей команде, мы ему создаем моменты, а он делает все как надо», — цитирует слова Холанна BBC Sport.

В этом матче норвежец оформил дубль.

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, набрав 67 очков. «Саутгемптон» находится на 20-й строчке (23 очка).