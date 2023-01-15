Давид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма» в ближайшее время

Главный тренер «Вест Хэма» Давид Мойес может покинут команду в ближайшее время, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство клуба ищет замену шотландскому специалисту из-за неудовлетворительных результатов команды. «Вест Хэм» находится в зоне вылета в чемпионате Англии.

Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм» в конце 2019 года. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице после 20 туров АПЛ.