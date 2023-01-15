«Челси» объявил о трансфере полузащитника «Шахтера» Мудрика

«Челси» 15 января объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

22-летний футболист заключил контракт с лондонским клубом на 8,5 лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за игрока более 100 миллионов евро с учетом всех бонусов.

По данным британских СМИ, сам игрок будет зарабатывать в лондонском клубе 7,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.